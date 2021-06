Finale: gara 1 alla Pallacanestro Titano, 74 a 73 su Porto Sant’Elpidio

Intensità pazzesca, canestri e spettacolo sul parquet del Multiventi per la finale di andata della Coppa del centenario. Finisce con una vittoria Titans: 74-73 il risultato alla sirena conclusiva, con la consapevolezza che si tratta di un primo tempo. Di 40 minuti sugli 80 a disposizione. Una battaglia vera, vinta da una Pallacanestro Titano combattiva e convincente, capace di stare davanti per tutto il secondo tempo oltre che per buona parte del primo. Porto Sant’Elpidio è squadra di altissimo livello con Boffini scorer micidiale (24 i suoi punti in gara1), ma i Titans sono rimasti davanti e hanno chiuso davanti. Domenica prossima seconda battaglia di domenica prossima.