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Finale playoff A2, Verona si prende gara 1: Rimini cade 84-74

La Tezenis sfrutta il break del secondo quarto e porta a casa il primo atto. Domani al Pala AGSM AIM la Dole Basket Rimini cercherà l'immediato pareggio nella serie.

8 giu 2026
Finale playoff A2, Verona si prende gara 1: Rimini cade 84-74

Parte con una sconfitta il cammino della Dole Basket Rimini nella finale playoff di Serie A2. Al Pala AGSM AIM, la Tezenis Verona si impone 84-74 e conquista gara 1.

L'avvio sorride ai biancorossi di coach Dell'Agnello, capaci di chiudere avanti il primo quarto sul 24-22. Verona però cresce progressivamente e nel secondo periodo trova il break decisivo: la formazione di Ramagli piazza un parziale di 9-0 che vale il primo vantaggio in doppia cifra sul 47-37.

All'intervallo gli scaligeri conducono 51-42. Nella ripresa la Tezenis prova l'allungo definitivo fino al massimo vantaggio di +16 sul 67-51. Rimini, tuttavia, non si arrende e riesce a rientrare in partita riducendo il divario fino al 71-65 nei primi minuti dell'ultimo quarto.

La Dole ha anche alcune occasioni per tornare a contatto, ma non riesce a concretizzare i tiri che avrebbero potuto riaprire completamente il match. Verona mantiene il controllo della gara e nel finale gestisce il vantaggio fino all'84-74 conclusivo.

Per Rimini non bastano i 13 punti a testa di Marini e Porter, mentre tra i veneti il miglior realizzatore è Zampini con 21 punti. Da segnalare anche la presenza di quasi 400 tifosi riminesi al seguito. La serie tornerà in campo già domani sera per gara 2, ancora a Verona, con la Dole chiamata a reagire per riportare immediatamente in equilibrio la finale.




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