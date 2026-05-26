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Flaminio da Serie A: la Dole Rimini vince gara3 contro Cividale e si porta sul 2-1

I biancorossi superano 83-66 Cividale in gara3 delle semifinali play-off di Serie A2. Giovedì alle 20.45, sempre in casa, Rimini avrà il primo match point in gara4.

di Alessandro Ciacci
26 mag 2026

Atmosfera da brividi al Flaminio, gremito in ogni ordine di posto e trasformato in una bolgia biancorossa. Nel caldo infernale, la Dole Basket Rimini risponde con una prova di forza travolgente: 83-66 su Cividale in gara 3 e matchpoint conquistato per volare in finale play-off di Serie A2. Un successo costruito grazie all'energia del palazzetto, al talento e alla qualità del roster e una pioggia di triple che ha indirizzato il match.

Solo all'inizio Cividale – senza l'infortunato Freeman - si trova avanti 7-12, ma da quel momento cambia tutto. A ribaltare la partita è la panchina biancorossa, devastante dall’arco: Simioni, Pollone e Tomassini colpiscono a ripetizione, trascinando Rimini nel primo strappo del match. Il primo quarto si chiude sul 21-19, poi nel secondo periodo arriva la fuga vera. La Dole entra in trance agonistica: il canestro diventa enorme, le triple arrivano senza sosta e il Flaminio esplode. La bomba di Simioni certifica un irreale 6 su 6 collettivo dall’arco, e spinge Rimini ad un vantaggio all'intervallo lungo di 16 punti, frutto di un incredibile 12 su 16 da tre che manda in tilt la difesa friulana.

Nel terzo quarto sale in cattedra Redivo – re di gara 2 - che prova a riaprire tutto con dieci punti consecutivi. Cividale torna a sperare, ma questa volta Rimini non trema. La squadra di Dell’Agnello continua a produrre gioco e difende con feroce intensità, senza mai permettere agli ospiti di rientrare davvero. Anche dopo l’episodio contestato dei liberi tolti a Tomassini, i biancorossi reagiscono da grande squadra: Marini e Porter firmano l’allungo decisivo, Sankare schiaccia il 76-56 che fa partire la festa e gli ultimi minuti diventano puro countdown verso la sirena. Finisce 83-66: una vittoria spettacolare e pesantissima. La Dole porta la serie sul 2-1 ed ora è a un solo successo dalla finale playoff, la seconda consecutiva. E giovedi sera alle 20.45, ancora davanti al suo Flaminio infuocato, avrà la grande occasione di chiudere i conti.

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