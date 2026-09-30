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Forlì, colpo sulla sirena: torna Toni Perkovic

La guardia croata lascia la Fortitudo dopo metà stagione. Era già stato alla Unieuro nel 2024-25

di Nicola Petricca
30 set 2026
Foto: Pallacanestro Forlì 2.105
Foto: Pallacanestro Forlì 2.105

Colpo di coda nel mercato della Pallacanestro Forlì, che riporta in Romagna il croato Toni Perkovic. Guardia, classe 1998, alto 191 centimetri, era già stato in biancorosso nella stagione 2024-25, giocando 37 partite (30 di regular season più 7 ai playoff) e tenendo 15.4 punti di media. Lo scorso anno, Perkovic era passato agli azeri del Neftçi İK, con cui ha disputato sei gare di Eurocup, prima di rientrare in Italia alla Fortitudo Bologna, disputando i playoff e poi svolgendo la preparazione estiva per la nuova stagione, prima del trasferimento alla Unieuro. Il croato sarà a disposizione di mister Nanni già dalla prossima gara: l'esordio casalingo contro Cento, sabato, alle 20.30.




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