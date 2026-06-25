Forlì, ecco il primo americano: è Donald Carey Jr. Rimini, Simioni resta al centro

È Donald Carey Jr. il primo dei due statunitensi che la Pallacanestro Forlì ha scelto per la prossima stagione di Serie A2. Classe 1999, guardia tiratrice di 1.96 per 85 kg, si era proposto per il draft Nba del 2023 ma non fu scelto da alcuna franchigia. Finito il college ha giocato per due stagioni nella G League, la lega di sviluppo statunitense, sempre con l'obiettivo di fare il grande salto, ma senza riuscirci, e così lo scorso anno ha cambiato aria, giocando per ben tre squadre: i Leicester Riders in Inghilterra, i Rayos de Hermosillio in Messcio e Niagara River Lions in Nuova Zelanda, chiudendo a 14,7 punti, 4,2 rimbalzi e 5,2 assist di media in complesso. In lui, la dirigenza forlivese vede un giocatore "completo e versatile", principalmente passatore ma anche realizzatore, abile sia in attacco, sia in difesa.

Movimenti, anzi, conferme anche in casa Rinascita Basket Rimini, che ha rinnovato il contratto con Alessandro Simioni. Sarà la quarta stagione del lungo veneto in maglia Dole: quella appena terminata si è chiusa per lui con 7,6 punti, 3,6 rimbalzi e 0,9 assist di media - tra stagione regolare, play-in e playoff - in 20 minuti di utilizzo, ma soprattutto con tante letture difensive utili e oltre il 40% al tiro da tre. Contestualmente, la RBR ha annunciato l'organigramma definitivo per il prossimo anno, con diversi movimenti: Renato Nicolai - nuovo direttore generale - coordinerà i settori del club mantenendo la gestione della prima squadra, Davide Turci sarà il responsabile dell'area commerciale, Paolo Carasso sarà il referente per i rapporti con i club associati, Simone Campanati resterà responsabile di comunicazione e marketing.







