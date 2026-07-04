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Forlì pesca ancora a Rieti: ecco il tiratore Fabio Mian

L'ala arriva dalla quinta miglior stagione della carriera per media punti

4 lug 2026
Foto: Rsr Sebastiani Rieti
Foto: Rsr Sebastiani Rieti

Un veterano per Forlì. I biancorossi pescano ancora dalla Sebastiani Rieti per aggiungere altra esperienza sulle ali, con l'innesto del classe 1992 Fabio Mian. Tiratore capace di segnare in ogni situazione, il 34enne arriva a Forlì dopo una lunga carriera passata tra Serie A e Serie A2 e con 99 presenze nelle Nazionali italiane, tra le giovanili, quella sperimentale e due partite nella selezione maggiore, nel 2016. Nello scorso anno ha segnato 8.3 punti di media, sua quinta miglior stagione a livello di marcature, con picchi di 12.3 punti durante i playoff.




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