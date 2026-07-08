SERIE A2 Forlì, un americano sotto canestro: c'è Santos-Silva. Pesaro sceglie l'estone Jurkatamm sull'esterno Doppio colpo per le biancorosse, che aggiungono uno straniero a testa

Forlì, un americano sotto canestro: c'è Santos-Silva. Pesaro sceglie l'estone Jurkatamm sull'esterno.

Uno statunitense a Forlì, un estone a Pesaro. Le due biancorosse della Serie A2 di basket hanno scelto uno straniero a testa come nuovi colpi di mercato per rafforzarsi. Forlì punta sul centro statunitense-capoverdiano Marcus Santos-Silva per proteggere e attaccare il ferro: 201 cm di altezza, forte nel pitturato sia in attacco, sia in difesa, è stato scelto dalla Unieuro anche in qualità di facilitatore offensivo, per capacità di passare e portare blocchi. Santos-Silva è un classe 1997 e ha esperienze sia in Ncaa, sia in Europa, dove la scorsa stagione ha vinto campionato e coppa nazionale in Cechia, con il Nymbruk, arrivando fino ai quarti di finale di Champions League.

Mikk Jurkatamm è il nuovo acquisto della VL, che si rafforza sugli esterni con l'estone di formazione italiana. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, con cui ha esordito in Serie A1, nel massimo campionato ha anche esperienze con Treviso. Poi la spola Italia - Estonia, fino al ritorno nel Bel Paese, con due stagioni in Serie A2, ad Avellino. È un giocatore già noto a coach Valli, che l'ha allenato ai tempi di Bologna, ed è stato scelto sia in quanto giocatore abile su entrambi i lati del campo, sia per la propria duttilità, potendo giocare come guardia e ala. Alto 195 centimetri, è un classe 2000.

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