Fortitudo-VL è sfida playoff/salvezza. Pesaro con l'incognita Robinson

Jasmin Repesa

All'Unipol Arena può essere sfida salvezza o sfida playoff, perché Fortitudo e VL ora si trovano mano nella mano a metà della via. Entrambe nel lotto di ottave, entrambe a +4 sul fanalino di coda Cantù. L'inerzia ovviamente sta dalla parte emiliana: dalla ripresa Pesaro ne ha perse cinque in fila, la Fortitudo invece viene dalle vittorie vitali su Reggio Emilia e Brescia. In mezzo c'è stato il ko nel derby, nel quale però la Virtus, prima di allungare, ha rischiato parecchio.









Recuperati alla causa Massenat ed Eboua, per Repesa c'è l'incognita Robinson, reduce dal covid: ieri il play ha sostenuto la visita di idoneità sportiva – dunque si presume sia tornato negativo – la società però non ne ha reso noto l'esito e quindi lo si saprà alla partita. Pretattica per tenere sulle spine la Effe, che pure ha le sue beghe: Saunders ha concluso in anticipo la stagione per un infortunio alla mano, Withers salvo sorprese non recupererà dalla tonsillite e Stojanovic, guardia ex Cremona in procinto di legarsi ai biancoblu, non è ancora stato tesserato. Non che a Dalmonte manchino le opzioni: il cannoniere Banks – 34 punti contro Brescia – Aradori – a un punto da quota 5mila in A – l'ex Toté – emerso dopo l'esonero di Sacchetti – e poi Baldasso e Hunt, già obiettivi VL e arrivati in seguito all'esclusione della Virtus Roma.