VITTORIA SUB IUDICE Fortitudo-VL Pesaro, il Giudice Sportivo "Si riserva di decidere in merito all’omologazione della gara" Bologna contesta la regolarità della presenza in campo di Justin Robinson.

Fortitudo-VL Pesaro, il Giudice Sportivo "Si riserva di decidere in merito all’omologazione della gara".

È sub iudice la vittoria della VL Pesaro sul campo della Fortitudo Bologna, che ha presentato ricorso contestando la regolarità della presenza in campo di Justin Robinson, risultato negativo al covid lo stesso giorno della partita. "Il Giudice Sportivo Nazionale - recita il comunicato - ritenuta necessaria l’acquisizione di ulteriori informazioni circa l’oggetto della istanza ricevuta... si riserva di decidere in merito all’omologazione della gara [art. 94 RG]".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: