Nuovo arrivo in casa Pallacanestro Titano e si tratta davvero di un colpo da novanta. È Francesco Fusco, classe ’96 in uscita da Santarcangelo, elemento che fin da subito è a disposizione di coach Porcarelli. Fusco, che negli ultimi anni ha militato in C Silver sempre nella città clementina, è un’ala forte duttile che può spaziare tranquillamente anche in altri ruoli.