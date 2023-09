MONDIALI Germania campione del mondo 2023

Germania campione del mondo 2023.

I mondiali FIBA di basket 2023 sono terminati con la vittoria dei tedeschi in finale contro la Serbia 83 - 77. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questo epilogo prima dell'inizio della competizione, ma i verdetti del campo non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni perché la Germania ha vinto tutte le otto partite del torneo, battendo pure in semifinale gli USA di due punti. Il ventiduenne Franz Wagner, talento degli Orlando Magic inserito due anni fa nel quintetto ideale dei debuttanti, ha ricevuto il premio di miglior giocatore della finale. Il premio di miglior giocatore dei mondiali è andato invece a Dennis Schroder, playmaker dei Toronto Raptors. C'è stato l'apporto di tutti i giocatori tedeschi per arrivare ad un simile risultato, anche dei gregari e dei panchinari, quindi grandi lodi anche al coach Gordie Herbert. Va detto che alcune grandi stelle non hanno partecipato al torneo, che gli USA avevano le terze o quarte linee e che pure la piccola Serbia aveva almeno dieci assenti, alcuni dei quali come l'mvp delle finali e campione NBA Nikola Jokic e il playmaker Micic. L'Italia ha chiuso il torneo con un buon ottavo posto.

Andrea Renzi

