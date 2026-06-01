TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Basket

Giocatori leggendari molto precoci

1 giu 2026
Magic Johnson (@Steve Lipofsky), Arvydas Sabonis (@Steve Lipofsky), Michael Jordan (@NBA.com), Shaquille O'Neal (@Keith Allison), Tim Duncan (@Keith Allison), Derrick Rose (@Keith Allison), Victor Wembanyama (@Frenchieinportland)
Magic Johnson (@Steve Lipofsky), Arvydas Sabonis (@Steve Lipofsky), Michael Jordan (@NBA.com), Shaquille O'Neal (@Keith Allison), Tim Duncan (@Keith Allison), Derrick Rose (@Keith Allison), Victor Wembanyama (@Frenchieinportland)

Il basket non è una scienza esatta dove l'esplosione di un giocatore segue per forza gli stessi schemi degli altri. C'è chi matura prima e chi dopo. In questa lista ho messo alcune leggende del basket in ordine cronologico che sono divenuti tali prima di compiere ventiquattro anni, che per la maggior parte dei cestisti è l'età della massima maturazione.

Ovviamente l'elenco è soggettivo e se ne potrebbero aggiungere altri, ma provate a darci un'occhiata.

  • "Magic" Johnson: nel 1980 all'età di ventuno anni vinse le finali NBA dopo aver sostituito in una partita Kareem Abdul Jabbar nel ruolo di centro, pur essendo un playmaker.
  • Arvydas Sabonis: nel 1985 - 86 all'età di ventuno - ventidue anni mostrò un potenziale tecnico - fisico e atletico senza eguali. Era completo in ogni aspetto del gioco nonostante la giovane età, perché aveva debuttato molto giovane ed era quindi più maturo dei suoi coetanei.
  • Michael Jordan: nel 1986 all'età di ventitré anni segnò sessantatre punti nei play off contro i Boston Celtics e Larry Bird disse che quello era Dio travestito da Jordan.
  • Shaquille O'Neal: nacque nel 1972 e nel 1994 si affermò subito come centro leggendario e nel 1997 fu inserito già tra i cinquanta migliori giocatori della storia della NBA.
  • Tim Duncan: nel 1999 all'età di ventitré anni trascinò i San Antonio Spurs alla vittoria del titolo, facendosi riconoscere come leader anche dal veterano David Robinson.
  • Derrick Rose: nel 2011 all'età di ventitré anni fu MVP della stagione regolare all'età di ventidue anni, ma la sua carriera fu rovinata successivamente da un grave infortunio.
  • Victor Wembanyama: quest'anno all'età di ventidue anni ha trascinato i San Antonio Spurs alle finali NBA, battendo i fortissimi Thunder e ora vedremo se riuscirà a vincere il titolo NBA contro i New York Knicks.

Andrea Renzi





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Basket