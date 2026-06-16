Giorgio Valli nuovo coach de La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro

La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro comunica di aver affidato l’incarico di Head Coach a Giorgio Valli con il quale il Club biancorosso ha sottoscritto un accordo biennale con uscita unilaterale a favore della Società al termine della stagione sportiva 2026/2027.

Classe 1962, la carriera di Valli inizia all’età di 20 anni con l’approdo alla Virtus Bologna. Nel Club emiliano è protagonista in ambito giovanile con la conquista dello scudetto Allievi da vice (1988/89) e da capo allenatore (1992/93). In Prima Squadra è assistente di Ettore Messina nella vittoria di campionato ed Eurolega (1997/98) e Coppa Italia (1998/99). In Serie B1 a Treviglio la sua prima esperienza da Capo Allenatore, seguita dal ritorno nella massima serie come assistente a Imola. Dal 2002 è protagonista in Legadue: prima a Ragusa, poi a Sassari e Scafati dove centra Coppa Italia e promozione in Serie A (stagione 2005/2006).

Nel 2008 una nuova promozione in Serie A, alla guida di Ferrara. Nel 2010/2011 è viceallenatore dell’Olimpia Milano, prima al fianco di Piero Bucchi e poi di Dan Peterson. Nella stagione successiva viene chiamato in corsa a Montegranaro, dove ottiene la salvezza. Nel 2012, una breve esperienza ad Avellino prima di tornare alla Virtus Bologna. Dal 2016 lo attendono tre stagioni in Serie A2, a Forlì, poi per due anni è di scena a Dubai con l’Al-Ahli, insieme al quale conquista Campionato e Federation Cup.

Nel dicembre 2021 viene chiamato in Serie A2 da Mantova dove resta anche nel 2022/23 prima di una nuova esperienza a Treviglio, centrando i play off promozione. Nel 2024/2025 Valli conduce a una storica salvezza in Serie A il Napoli Basket (dopo uno 0-11 iniziale). Ora, l’approdo a Pesaro.

Giorgio Valli sarà presentato in occasione di una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni. Così il Direttore Sportivo Nicola Egidio: “Ingaggiamo un allenatore dalle comprovate capacità tecniche, fortemente motivato, che riteniamo sia in questo momento la persona giusta per continuare a dare linfa al nostro processo di sviluppo”. Queste le prime parole da allenatore della VL: “Sono onorato per l’opportunità che la Società mi ha dato di abbracciare questa sfida accattivante nei confronti della quale nutro grande senso di responsabilità”.









