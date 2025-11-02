TV LIVE ·
Guasto elettronico, la Pallacanestro Titano non gioca e perde a tavolino

di Roberto Chiesa
2 nov 2025
Non si è giocata la partita di campionato tra Pallacanestro Titano e Urbania in programma nel tardo pomeriggio di ieri. A causa di un evento concomitante, che ha impegnato il Multieventi, la partita si sarebbe dovuta disputare alla Palestra di Acquaviva. Durante il riscaldamento delle squadre però l'equipe arbitrale ha constatato il malfunzionamento dell'impianto elettronico, in particolare del conta tempo riguardante i secondi di possesso palla. Verificata l'impossibilità di ripristino o sostituzione, la partita è stata definitivamente annullata e in quando società ospitante per la Pallacanestro Titano si prospetta la sconfitta a tavolino per 0-20.




