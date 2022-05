I 3 quintetti ideali della stagione regolare NBA 2021 – 2022

Puntuale come ogni anno in questo periodo è arrivata la lista dei tre quintetti ideali della stagione regolare NBA di quest'anno. Qualcuno si chiede perché questo premio riguardi solo la stagione regolare e non comprenda anche i play off che sono più importanti, anche se con meno partite. Il motivo è che i play off vengono disputati solo da sedici squadre su trenta e tra queste c'è chi esce al primo turno, chi al secondo, chi al terzo e chi arriva alla finale, quindi i giocatori giocano più o meno partite in base alle vittorie del proprio team. Ciò significa che il premio dei migliori giocatori dei play off escluderebbe parzialmente o totalmente molti giocatori e non sarebbe quindi equo. Tornando ai tre quintetti ideali della NBA, bisogna far notare che i giocatori sono selezionati in base ai ruoli, come se dovessero comporre dei quintetti da scendere in campo. Eccoli cominciando dal terzo. Chris Paul, Trae Young, LeBron James, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns. Il secondo è composto da Stephen Curry, Ja Morant, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid. Il primo è invece composto da Luka Doncic, Devin Booker, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Il serbo Nikola Jokic, fresco vincitore del premio mvp, anche qui è stato inserito al primo posto tra i centri, mentre il secondo classificato nel mvp Joel Embiid deve accontentarsi del secondo quintetto, perché per sua sfortuna occupa pure lui il ruolo di centro. Nel primo quintetto ideale ci sono due eccellenti europei, Antetokounmpo e Doncic, che nel premio mvp sono arrivati terzo e quarto, completando un poker tutto straniero negli Stati Uniti. E' una NBA sempre più globale e noi europei non possiamo che esserne felici.

Andrea Renzi