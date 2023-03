I 3 volte NBA MVP

Il serbo di Denver Nikola Jokic ha vinto gli ultimi due premi di mvp della stagione regolare NBA e quest'anno potrebbe arrivare al terzo. Due premi consecutivi sono stati vinti da Kareem Abdul Jabbar due volte, Moses Malone, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, Lebron James, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo, quindi Jokic è già in grandissima compagnia. Poi ci sono Bill Russell, Wilt Chamberlain, Larry Bird e Magic Johnson che ne hanno vinti tre consecutivi. Il dubbio che si molti si pongono è: l'ha già vinto due volte di fila, non sarebbe il caso di premiare qualcun altro come ad esempio Joel Embiid che non l'ha mai vinto? Quattro giocatori di assoluto valore attualmente in NBA come Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Donovan Mitchell e Kevin Durant hanno detto che averne già vinti in precedenza non è un buon motivo per non vincerne altri consecutivi, quindi sono tutti favorevoli a dare a Jokic il suo terzo premio consecutivo nel caso in cui lo meritasse. Va fatta notare la signorilità di Antetokounmpo che ne ha vinti due come Jokic ed eventualmente verrebbe sorpassato da lui.

