I dieci giocatori NBA con la miglior percentuale di partite vinte

Ecco la lista dei giocatori NBA con la miglior percentuale di partite vinte in carriera. 1) Magic Johnson 798 vittorie e 298 sconfitte, 72,81% di vittorie. 2) Kawhi Leonard 515 vittorie e 196 sconfitte, 72,43% di vittorie. 3) Michael Cooper 751 vittorie e 290 sconfitte, 72,14% di vittorie. 4) KC Jones 561 vittorie e 220 sconfitte, 71,83% di vittorie. 5) Tom Heinson 544 vittorie e 214 sconfitte, 71,77% di vittorie. 6) Larry Bird 759 vittorie e 302 sconfitte, 71,54% di vittorie. 7) Sam Jones 724 vittorie e 298 sconfitte, 70,84% di vittorie. 8) Bill Russell 797 vittorie e 331 sconfitte, 70,66% di vittorie. 9) Danny Green 642 vittorie e 268 sconfitte, 70,55% di vittorie. 10) Tim Duncan 1158 vittorie e 485 sconfitte, 70,48% di vittorie.







In questa lista non sono tutti dei fuoriclasse assoluti, ma c'è anche qualcuno che non era il miglior giocatore delle proprie squadre e che quindi deve maggiormente ad altri questo ottimo record. Mancano anche tanti giocatori vincenti a livello di titoli NBA che però non sempre hanno avuto grandi compagni di squadra, su tutti Michael Jordan e Kareem Abdul Jabbar. Se si guardasse ad esempio il numero di stagioni NBA giocate e il numero di titoli vinti al primo posto ci sarebbe il giocatore dei Boston Celtics Bill Russell con undici titoli vinti in tredici stagioni NBA, che in questa lista è solo ottavo. Comunque va detto che il primo di questa lista Magic Johnson è passato alla storia per essere stato uno dei migliori giocatori di sempre grazie anche alla sua mentalità vincente, quindi questa lista qualcosa dice. Va fatto notare che Kawhi Leonard al secondo posto è l'unico giocatore ancora in attività.



Andrea Renzi