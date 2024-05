I giocatori che hanno vinto titoli NBA con più squadre

C'è un discreto numero di cestisti che hanno vinto titoli NBA con due squadre diverse, ma solo due possono vantarsi di averne vinti con tre franchigie diverse. Essi sono Robert Horry e LeBron James.

Horry merita il primo posto in questa statistica perché in totale ne ha vinti sette, di cui due con gli Houston Rockets nel 1994 e 95, tre con i Los Angeles Lakers nel 2000 - 01 - 02 e due con i San Antonio Spurs nel 2005 e nel 2007. James in totale ne ha vinti quattro, di cui due coi Miami Heat nel 2012 - 13, uno con i Cleveland Cavaliers nel 2016 e uno con i Los Angeles Lakers nel 2020.

Ovviamente questa statistica non implica il fatto che questi due giocatori siano migliori di altri che hanno vinto molti titoli con una sola squadra o con due, perché specialmente in epoche passate c'erano tanti giocatori che in carriera hanno vestito una sola maglia ed altri che ne hanno indossate al massimo due. Significa però che questi giocatori hanno dimostrato una grandezza universale e una mentalità vincente adattabili ad ogni contesto.

Nel caso di Horry va detto che è stato sempre un giocatore di supporto al servizio delle grandi stelle, Olajuwon nei Rockets, O'Neal nei Lakers e Duncan negli Spurs. James invece ha sempre vinto titoli come giocatore simbolo e più pagato delle sue squadre.

Andrea Renzi