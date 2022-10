I giocatori NBA che sono stati rookie dell'anno e MVP

I giocatori NBA che sono stati rookie dell'anno e MVP.

Premesso che il basket è uno sport di squadra e i premi individuali sono opinabili, ecco la lista dei giocatori NBA che hanno vinto il premio di miglior debuttante e anche di miglior giocatore della stagione regolare. Prima della lista è doveroso far notare che essere il miglior debuttante significa essere il miglior giovane dell'annata e chi vince tale premio non è detto che diventi anche MVP, dove bisogna vincere la concorrenza dei più grandi campioni di tantissime annate di giocatori.

Inoltre ci sono stati anche casi di giocatori che non sono stati rookie dell'anno ma hanno vinto il premio di MVP. Ecco comunque la lista dei rookie dell'anno diventati poi MVP. Kareem Abdul Jabbar, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, LeBron James, Larry Bird, Bob Pettit, Tim Duncan, Wes Unseld, Willis Reed, Dave Cowens, Bob McAdoo, David Robinson, Shaquille O'neal, Allen Iverson, Kevin Durant, Derrick Rose.

Tra tutti questi monumenti della disciplina Wilt Chamberlain è stato l'unico ad aver vinto uno dei suoi quattro premi di MVP nello stesso anno in cui è stato rookie dell'anno nella stagione 1959 - 60. Quest'anno il candidato principale per il rookie dell'anno è l'italiano Paolo Banchero e chissà se in futuro il suo nome comparirà in questa elitaria lista.



Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: