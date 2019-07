I giovani del basket pronti all'avventura

Nel servizio l'intervista a Damiano Battistini, Presidente Federazione Sammarinese Pallacanestro

L'estate del basket sammarinese è giovane e ha il suo vertice in un paio di appuntamenti internazionali che si stanno avvicinando e che la Federazione ha presentato in mattinata. Due le rappresentative in partenza per i Campionati Europei Division C, la prima delle quali sarà quella dell'Under 16. Biancazzurri a Tirana dal 14 al 21 luglio inseriti nel Gruppo B a vedersela con Scozia, Moldova, Lussemburgo e i padroni di casa dell'Albania. Subito dopo toccherà all'Under 18 di Massimo Padovano ad Andorra dal 28 luglio al 4 agosto: sammarinesi nel Gruppo B con Gibilterra, Armenia, Albania e Malta.

