I grandi trii nella storia della NBA

E' impossibile stabilire con certezza quali siano stati i migliori terzetti di giocatori che hanno giocato assieme, però in questo elenco ci sono quelli composti solo da giocatori inseriti dalla NBA tra i migliori settantacinque della sua gloriosa storia.

Boston Celtics anni 60. In questi anni hanno vinto tantissimi titoli e alcuni NBA top settantacinque di sempre sono cambiati negli anni; io cito quelli del 1959 - 60 con Bill Russell, Sam Jones e Bob Cousy.

Nel 1970 i New York Knicks hanno avuto Willis Reed, Walt Frazier e Dave DeBusschere. Negli anni 80 ci sono stati Larry Bird, Robert Parish e Kevin McHale nei Boston Celtics contrapposti a Kareem Abdul Jabbar, Magic Johnson e James Worthy dei Los Angeles Lakers. Va detto che Jabbar era nella fase calante della sua carriera, ma era ancora al livello di molti NBA top settantacinque scelti nel 2021.

Negli anni 90 ci sono stati i Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Questa è solo una curiosità statistica, ma questi terzetti hanno vinto vari campionati NBA.

Andrea Renzi









