I migliori difensori della NBA 2023-24 sono due francesi.

Da qualche settimana è terminata la stagione regolare della NBA 2023 - 24 e sono iniziati i play off. È quindi tempo di premi annuali e per quello di difensore dell'anno al primo e al secondo posto ci sono due francesi: Rudy Gobert, centro dei Minnesota Timberwolves che è stato premiato per la quarta volta difensore dell'anno e al secondo posto c'è un altro lungo francese, Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs.

I due giganti saranno entrambi membri della nazionale francese alle olimpiadi di Parigi 2024, dove si esibiranno davanti ad un pubblico di propri connazionali. Chissà che terrore avranno gli attaccanti avversari ai giochi olimpici ad avventurarsi sotto il loro canestro. Sia Gobert che Wembanyama non sono solo altissimi, ma hanno anche braccia di interminabile lunghezza. Il secondo è al primo anno in NBA e ancora non è fisicamente maturo, ma tutti pensano che tra qualche anno in fase difensiva sarà così temuto, che gli avversari cercheranno di attaccare dove non c'è lui. Ma a Parigi sarà sconsigliato attaccare anche dove c'è Gobert. Chissà cosa dovranno inventarsi i loro avversari per segnare sotto canestro.

Andrea Renzi

