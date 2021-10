I migliori settantasei giocatori della storia della NBA secondo la lega

Nel 1996 la NBA compilò una lista, ovviamente opinabile, dei suoi migliori cinquanta giocatori di sempre. Quest'anno dopo il settantacinquesimo anno di attività gli addetti ai lavori hanno compilato una lista dei migliori settantasei giocatori, inserendo quindi anche grandi campioni degli ultimi venticinque anni ed altri che nella precedente lista di soli cinquanta erano stati ignorati.

I settantasei dei dell'olimpo sono i seguenti: Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Bob Cousy, Dave Cowens, Billy Cunningham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, George Gervin, Hal Greer, James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, Allen Iverson, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Jason Kidd, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monroe, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul Pierce, Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Schayes, Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Dwyane Wade, Bill Walton, Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkens, Dominique Wilkins, James Worthy.

Quando venticinque anni fa la NBA stilò la lista dei suoi migliori cinquanta cestisti di sempre, vi furono polemiche per alcune eccellenti esclusioni come Dominique Wilkins e Bob McAdoo, che invece compaiono in questa lista assieme a Dennis Rodman, Reggie Miller, anch'essi ignorati la volta scorsa. Il tempo a volte sa essere galantuomo. Però farà sicuramente discutere il fatto che tra i nuovi venticinque fuoriclasse ne abbiano inseriti quattro candidabili ma ignorati venticinque anni fa e solo ventuno degli ultimi venticinque anni. Anche se questa lista è opinabile, comunque rappresenta la massima medaglia al valore che un giocatore d basket possa ricevere, anche più dell'inserimento nella Hall of fame statunitense.

Andrea Renzi