I New York Knicks sono campioni NBA 2025-26

Questa notte i Knicks hanno conquistato il loro terzo titolo NBA dopo i successi del 1970 e del 1973, battendo in gara 5 San Antonio 94 - 90. La vittoria dei giocatori della grande mela è stata totalmente inattesa, ma il basket è bello anche per questo.

Jalen Brunson è stato premiato MVP delle finali dopo aver segnato ieri notte quarantacinque punti e ora il suo nome è nella storia della franchigia assieme a Walt Frazier, Willis Reed, Dave Debusschere, Pat Ewing e pochi altri che hanno fatto la storia della franchigia.Vanno menzionati anche Karl Anthony Towns e O.G. Anunoby, che hanno dato un contributo prezioso in queste finali forse anche più di Brunson, che però è da anni il leader della squadra e quindi con buon senso si è portato a casa il premio.

I San Antonio Spurs hanno pagato la stanchezza, perché New York a Est ha avuto un cammino sicuramente più facile, mentre ad Ovest la squadra della stella nascente Victor Wembanyama ha avuto due serie tiratissime contro gli Oklahoma City Thunder e i Minnesota Timberwolves.









