TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria"
  1. Home
  2. News sport
  3. Basket

I New York Knicks sono campioni NBA 2025-26

Jalen Brunson è stato premiato MVP delle finali dopo aver segnato ieri notte quarantacinque punti e ora il suo nome è nella storia della franchigia

14 giu 2026
I New York Knicks sono campioni NBA 2025-26

Questa notte i Knicks hanno conquistato il loro terzo titolo NBA dopo i successi del 1970 e del 1973, battendo in gara 5 San Antonio 94 - 90. La vittoria dei giocatori della grande mela è stata totalmente inattesa, ma il basket è bello anche per questo.

Jalen Brunson è stato premiato MVP delle finali dopo aver segnato ieri notte quarantacinque punti e ora il suo nome è nella storia della franchigia assieme a Walt Frazier, Willis Reed, Dave Debusschere, Pat Ewing e pochi altri che hanno fatto la storia della franchigia.Vanno menzionati anche Karl Anthony Towns e O.G. Anunoby, che hanno dato un contributo prezioso in queste finali forse anche più di Brunson, che però è da anni il leader della squadra e quindi con buon senso si è portato a casa il premio.

I San Antonio Spurs hanno pagato la stanchezza, perché New York a Est ha avuto un cammino sicuramente più facile, mentre ad Ovest la squadra della stella nascente Victor Wembanyama ha avuto due serie tiratissime contro gli Oklahoma City Thunder e i Minnesota Timberwolves.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Basket