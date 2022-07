I quindici giocatori più attesi agli europei 2022

I quindici giocatori più attesi agli europei 2022.

In data 1° settembre 2022 inizieranno gli europei di basket organizzati dalla F.I.B.A., l'organo mondiale che regola tutte le competizioni nazionali ed internazionali di basket, oltre alla NBA che regola solo quella per club degli USA. Raramente si sono visti e si vedranno così tanti fuoriclasse come quest'anno. Ci saranno i due volte MVP delle ultime quattro stagioni NBA, il serbo Nikola Jokic e il greco Giannis Antetokounmpo, che assieme allo sloveno Luka Doncic anch'egli presente e al camerunense Joel Embiid, sono i giocatori più apprezzati attualmente in NBA. Ma oltre a questi tre fenomeni ci saranno altri grandi giocatori che vanno forte in NBA, la lega più competitiva del mondo.



La FIBA sul proprio sito ufficiale ha stilato un elenco dei quindici giocatori più rappresentativi di questa competizione. Dal posto più basso a quello più alto ecco l'elenco: Dennis Schroder della Germania, Cedi Osman della Turchia, Danilo Gallinari dell'Italia, Jusuf Nurkic della Bosnia ed Erzegovina, Deni Anvija dell'Israele, Lauri Markkanen della Finlandia, Kristap Porzingis della Lettonia, Evan Fournier della Francia, Bojan Bogdanovic della Croazia, Jonas Valanciunas e Domantas Sabonis della Lituania, Rudy Gobert della Francia, Luka Doncic della Slovenia, Giannis Antetokounmpo della Grecia e Nikola Jokic della Serbia. Un elenco di campioni nel quale è presente anche l'italiano Danilo Gallinari.

Purtroppo tra gli azzurri non ci sarà la giovanissima prima scelta al draft NBA di quest'anno Paolo Banchero, che ha però fatto sapere che giocherà nella nostra nazionale dall'estate 2023.

Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: