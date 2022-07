EUROPEI BASKET UNDER 18 I titani si arrendono allo strapotere di Monaco Il match si chiude 105-58 per gli ospiti

E' una San Marino intimorita e contratta quella che entra in campo contro Monaco, una squadra che sin dai primi passaggi tira fuori dal cilindro giocate di altissimo livello orchestrate dal trio Zerbib, Moncada, N’Gombo. Il primo quarto si chiude col punteggio impietoso di 4-35 per gli ospiti ma nel secondo i nostri reagiscono con Renzi e Guida che si prendono sulle spalle tutta la squadra che piano piano risale la china e riacquista fiducia. Gli avversari però sono di un'altra categoria e si confermano inarrivabili per forza, esperienza e talento. Dal terzo quarto le cose cambiano però e si gioca un’altra partita in cui San Marino risplende e si fa protagonista di uno dei migliori frammenti di questo Europeo. I ragazzi di coach Rossini segnano 25 punti e ne subiscono 17, con Renzi, Guida e Lettoli indomabili sotto canestro. Il match si chiude col punteggio di 58-105 per gli ospiti e ora per i Titani rimane solo la sfida contro Gibilterra per il 9°-10° posto da giocarsi domenica alle 11.

