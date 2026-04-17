I Titans cadono anche a Santarcangelo e salutano i playoff

Dopo un'intera gara a inseguire, la Pallacanestro Titano trova il sorpasso e quasi riapre quarti e stagione, quasi però non basta per restare nei playoff. Così in semifinale ci va Santarcangelo che imponendosi 74-70 bissa il successo del Multieventi e la chiude sul 2-0, evitando di tornare a San Marino per la bella. Non bastano i 20 di Ugolini e i 14 di Fusco, nei romagnoli spiccano i 18 di Saltykov.

Santarcangelo parte decisa e al primo riposo è a +11, al rientro però Ugolini trascina San Marino fino al 36 pari. Qui la gara si fa tirata ma sempre a conduzione Angels: nel terzo c'è un altro mini strappo verso il +8, che i biancazzurri, nonostante l'uscita di Fusco per infortunio, ricuciono ancora; nel quarto invece, dopo il -2 di Macina dalla lunetta, i 7 in fila di Rivali valgono il +9, stavolta cancellato dalle fiammate di Ugolini. E per la prima volta l'inerzia pare sammarinese, Amati mette il libero del 67 pari a 1' 31” dalla sirena e il solito Ugolini firma pure la tripla dall'angolo del primo sorpasso.

41” a cronometro e +1 Titano, incipit di un finale in cui non sono ammessi errori. Un copione al quale, però, si attengono solo gli Angels: Ronci sorpassa ai -25”, nell'azione successiva i biancazzurri perdono palla e, con due falli ancora da spendere, non riescono a mandare in lunetta gli avversari. Così ecco la tripla della staffa di Macaru a mettere i sigilli ai quarti e mandare in vacanza San Marino.







