SERIE C SILVER I Titans calano il poker Quarta vittoria consecutiva del quintetto sammarinese che ha battuto Fossombrone con il punteggio di 67 a 63

Sono 4 vittorie di fila per la Pallacanestro Titano che al Multieventi supera la Bartoli Fossombrone nella quinta giornata del campionato di serie C Silver. Un successo ottenuto al termine di una partita intensa, combattuta, che ha evidenziato il carattere e la tenacia del quintetto sammarinese. Che l'avversario fosse di quelli tosti, lo si sapeva fin dalla vigilia e la squadra di Stefano Rossini ha interpretato al meglio la partita, concedendo poco o nulla al quintetto marchigiano. Una sfida che ha visto i Titani quasi sempre avanti nel punteggio, trascinati in avvio da un super Gamberini che alla fine metterà a referto ben 15 punti. Al resto ci ha pensato una difesa ermetica, con Fossombrone che a metà del secondo quarto, aveva segnato solo 15 punti. Ospiti che però si sono confermati squadra di grande livello e capace di tornare in partita grazie ad Edoardo Santi, playmaker non ancora 21enne ma che con la categoria centra poco o nulla. Al riposo San Marino è avanti di 3 punti ma a metà del terzo periodo, Fossombrone riesce a compiere il sorpasso. Nel momento più complicato, coach Rossini ha trovato le risposte che cercava. Macina ha messo una tripla pesantissima mentre Christopher Dini è diventato letteralmente immarcabile. L'ala pivot ha segnato 12 punti solo nel terzo quarto. L'ultimo periodo è stato una sfida tra il quintetto sammarinese e il playmaker avversario. I padroni di casa hanno allungato fino ad un vantaggio massimo di 13 punti ma Edoardo Santi ha sempre riportato in partita Fossombrone. Il giovane play, ha segnato 16 punti negli ultimi 10 minuti ma la difesa dei Titans ha retto benissimo di fronte all'ultimo disperato assalto del quintetto ospite. A Fossombrone non sono bastati i 24 punti di Santi e gli 11 di Pagliaro. Al Multieventi è finita 67 a 63 con 24 punti di Dini, 15 di Gamberini e 11 di Davide Macina.

