SERIE C I Titans dominano Ascoli e sbloccano la classifica Alla prima al Multieventi i biancazzurri si impongono 65-50, 14 a testa per Dini, Gamberini e Macina.

L'esordio con tracollo di Urbania non ha lasciato scorie e alla prima al Multieventi la Pallacanestro Titano sblocca la classifica. E lo fa con un convincente 65-50 su Ascoli, frutto di una gara che, seppur con qualche preoccupazione a cavallo dell'ultimo riposo, è sempre in mano ai biancazzurri.

Protagonisti di serata Dini, Gamberini e Macina, non solo per i 14 punti cadauno: i primi due sono decisivi nello strappo finale, il capitano invece si prende la scena a suon di triple sul 9-9 di metà primo quarto e avvia i suoi verso il +11 del 10°, che al rientro dal riposo diventa +18.

Ascoli barcolla ma non molla, nel momento più brutto riduce il divario con Vigoriti e alla lunga viene tenuta in pista da Di Luca, unico in doppia dei suoi e bomber di serata a quota 17. Nel terzo periodo – il solo che vede prevalere i marchigiani – la forbice torna a cifra unica, dopo l'intervallo proprio Di Luca ne mette cinque in fila e a 8' dal termine gli ospiti sono a -6.

Qui la gara sembra pronta a riaprirsi, invece la Titano non si scompone e, come detto, viene tratta in acque sicure dal duo Gamberini-Dini, autori degli ultimi 12 punti di squadra: ne esce un 10-0 che stavolta è mazzata mortale per Ascoli e garantisce ai biancazzurri un finale senza rischi.

