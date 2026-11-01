I Titans fanno 3 in fila, Scandiano ko 75-72

La terza vittoria in fila dei Titans è quella più complicata del lotto, con Scandiano che si arrende 75-72 in una partita tirata fino a pochi secondi dall'ultima sirena. I biancazzurri staccano gli emiliani anche in classifica, dove la capolista Modena è sempre lontana 4 lunghezze. Ugolini e Rinaldi spiccano con 18 e 17 punti, mentre Dragomanni ne aggiunge 15 e Fusco 12; per gli ospiti, 21 di Astolfi e 15 di Guardasoni.

Pronti, via e San Marino subito sul 14-7, di là però Martelli e Magnani ne combinano 16 e al primo riposo è parità. Inizia così una sfida senza padroni fissi: a cavallo del riposo lungo Scandiano si porta sul +9, i Titans però accorciano con le triple di Fusco e Rinaldi e nel terzo, forti di un parziale di 11-0, si riportano avanti.

Il quarto comincia sul +3 biancazzurro e prosegue in sostanziale equilibrio fino al 40°: Ugolini sigla il vantaggio, nell'azione seguente Scandiano perde palla e nel ribaltamento Dragomanni, uno dei più attivi nel finale, fa 1/2 ai liberi. Di nuovo +3 Titans e 17” a cronometro: Astolfi subisce fallo tirando da fuori, va in lunetta per impattarla ma ne esce con un misero 1/3, cui segue il canestro di San Martini che rimette due possessi tra le contendenti. Di fatto il sigillo, perché dopo l'accorcio di Magnani siamo allo scadere e Scandiano può giusto fare fallo su Ugolini, il cui perfetto giro di liberi sancisce il successo.







