SERIE C SILVER I Titans in trasferta a Gualdo Tadino Il quintetto di Stefano Rossini impegnato nella seconda gara esterna consecutiva

I Titans in trasferta a Gualdo Tadino.

Quarta giornata per il campionato di basket di serie C Silver e seconda trasferta consecutiva per la Pallacanestro Titano. Il quintetto di Stefano Rossini sarà impegnato sul parquet del Gualdo Tadino che nelle prime tre giornate ha conquistato 2 vittorie e una sconfitta, esattamente come la squadra sammarinese. Si gioca domenica, con palla a due alle ore 19.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: