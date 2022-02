SERIE C I Titans ospitano la capolista Montemarciano Si gioca domenica alle 18 al Multieventi

I Titans ospitano la capolista Montemarciano.

Secondo appuntamento di grandissima importanza, al ritorno dalla pausa, per i Titans. Dopo la vittoria con Fossombrone della settimana scorsa, sarà ancora il Multieventi il teatro di una battaglia che promette spettacolo: l’avversario è Montemarciano, che con la stessa Bartoli Mechanics e la Pallacanestro Titano sta lottando per il primato in questo girone A. Si gioca domenica alle 18 ed è, ovviamente uno snodo cruciale di questa prima parte di stagione. Montemarciano guida la classifica con 20 punti (ma anche con una partita giocata in più), mentre Titans e Fossombrone seguono a 18.

