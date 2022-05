I Titans perdono di misura a Recanati, la serie si deciderà in gara5

Gara4 va a Recanati, al fotofinish. La squadra marchigiana, a Osimo, vince 57-56 contro San Marino e adesso per decidere chi passa in finale, è necessaria la bella, in programma sabato ad Acquaviva. Gara sempre equilibrata, decisa nel finale da un tiro libero. Dopo il time-out c’è il possibile tiro della vittoria nella serie per i Titans, ma non entra.

