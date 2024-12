I Titans tornano a vincere: battuta Montegranaro 71-65

Colpo di reni e d'orgoglio della Pallacanestro Titano, che prima piomba a -14 e poi trova la forza e la lucidità per reagire e far suo l'anticipo contro Montegranaro. Per coach Rossini è il primo successo da quando è subentrato alla conduzione della prima squadra. Avvio equilibrato con le squadre che si alternano a comando del punteggio, i marchigiani provano l'allungo salvo poi trovare l'immediata replica dei padroni di casa. La sirena dell'intervallo lungo suona sul 28-30 con un solo possesso di ritardo per i Titans. E' al ritorno in campo che pare di assistere ad un film già visto. San Marino sbaglia troppo in attacco e non riesce a contenere in difesa, gli ospiti piazzano un break importante che li fa volare sul 30-44. La differenza però sta nella reazione, nel rifiuto di arrendersi, nella voglia di invertire il trend. Comincia così una lenta, ma inesorabile risalita punto su punto grazie soprattutto a Botteghi e Felici. Al 30' il 41-46 dice che c'è ancora vita. E spazio per un gran finale. L'attacco Titans si incendia, la tripla di Macina vale il sorpasso 58-57 e la difesa stringe le maglie tenendo al contempo i falli sotto controllo. Finisce 71-65, la striscia nera di 4 sconfitte è interrotta; sabato prossimo altro impegno casalingo. Al Multieventi arriva la Giovane Robur Osimo.