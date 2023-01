BASKET I Titans tornano al Multieventi per il giro di boa

L'ultima giornata d'andata per la Pallacanestro Titano coincide con la partita di domani alle 18 al Multieventi. Avversaria di turno l'Atomika Spoleto squadra che con due sole vittorie chiude la graduatoria. Uno dei successi però, gli umbri l'hanno ottenuto nell'ultimo turno quando contro ogni pronostico hanno battuto Ascoli facendo segnare un'inversione di rotta.

Match che i Titans dunque non dovranno sottovalutare, ma i ragazzi di coach Rossini hanno più volte dimostrato qualità e maturità necessarie per non cadere in queste trappole. Il ritorno dopo la sosta natalizia è coinciso con la vittoria di Falconara in un match che ha vissuto una prima fase piuttosto equilibrata e poi è stato deciso dalla grande intensità difensiva di San Marino che dopo l'intervallo lungo ha subito in tutto 21 punti.

Caratteristiche che sono chiamate a fare la differenza anche domani contro una squadra giovane e aggressiva, ma con un tasso tecnico minore. I Titans occupano attualmente, seppure in coabitazione, la terza posizione in classifica. Al termine del campionato le prime 6 saranno ammesse direttamente alla nuova serie C1 nata dalla riforma delle categorie.

