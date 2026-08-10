SERIE C I Titans tornano nel girone Emilia-Romagna: dal 24 agosto il via alla pre-season È quasi tutto pronto per il via alla nuova stagione della Pallacanestro Titano: il 24 agosto inizia il ritiro con i sammarinesi impegnati nella Serie C dell'Emilia Romagna. Si tratta di un ritorno dopo 6 anni.

Per la Pallacanestro Titano – la stagione 26/27 – sarà una sorta di ritorno alle origini. Dopo 6 anni, infatti, i sammarinesi torneranno nel girone dell'Emilia-Romagna, dopo l'excursus nelle Marche che ha regalato gioie, soddisfazioni ma anche qualche dura battuta d'arresto. Sarà sempre Serie C per i ragazzi guidati dal nuovo coach Michele Amadori, coadiuvato dal vice Nicola Pasquini e dal team manager Marco Stefanelli. Storicamente il livello generale dell'Emilia-Romagna, rispetto a quello marchigiano, è sempre stato più alto. Da una parte una naturale tensione agonistica nell'affrontare un qualcosa di nuovo, dall'altra gli stimoli e le motivazioni di confrontarsi con altri quintetti di grido.

Non mancherà il derby con gli Angels Santarcangelo, anch'essi spostati nel girone romagnolo e “matatori” dei Titans nei play-off dell'ultima stagione. Dando un'occhiata al raggruppamento, la trasferta più lunga sarà quella di Piacenza ma ci saranno anche passaggi a Ferrara, Modena, Reggio Emilia e – ovviamente – Bologna, capitale del basket italiano dalle prime serie a quelle inferiori. La pre-season della Pallacanestro Titano scatterà il prossimo 24 agosto con 3 amichevoli già confermate, per prepararsi all'inizio del campionato: il 9 settembre fuori casa contro il Pisaurum Pesaro, il 16 proprio contro gli Angels al Multieventi, il 25 a Cesenatico contro il Buena Onda. Roster biancazzurro quasi definito e da svelare nei prossimi giorni. Alla freschezza e all'entusiasmo dei nuovi si aggiungerà l'esperienza dei “vecchi”: dallo storico capitano Davide Macina a Francesco Fusco passando per Pietro Ugolini, pronti a spendersi ancora una volta per la causa dei Titans.

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