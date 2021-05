COPPA DEL CENTENARIO I Titans vincono ad Acqualagna per 73 a 61 Netta vittoria della squadra di Coach Simone Porcarelli

Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano nella Coppa del Centenario. La squadra di Simone Porcarelli ha espugnato il parquet di Acqualagna con il punteggio di 73 a 61. Da segnalare i 19 punti di Macina e i 15 di Dini. Il quintetto sammarinese tornerà in campo giovedì, alle 21, al Multieventi per affrontare l'Urbania.

