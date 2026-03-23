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I Titans vincono al fotofinish: 61-60 contro Porto Sant'Elpidio

23 mar 2026
I Titans vincono al fotofinish: 61-60 contro Porto Sant'Elpidio

La Pallacanestro Titano porta a casa una vittoria fondamentale allo scadere contro Porto Sant'Elpidio che significa arrivo matematico tra le prime quattro della classifica in Serie C. Titans al comando per i primi 3 quarti, i padroni di casa rimontano nell'ultimo periodo ma alla fine è Matteo Bomba a regalare il 61-60 quasi sulla sirena. Top scorer dell'incontro Ugolini con 21 punti, seguito da Felici a 10. Prossimo turno che vedrà i sammarinesi ancora in trasferta contro Pesaro, per l'ultima giornata di regular season.




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