SERIE C I Titans vincono anche a Santarcangelo, Angels ko 65-55 San Marino scappa col +14 del primo quarto e, tolto il +6 di inizio ultimo periodo, non rischia mai la rimonta.

Dopo essersi sbloccati i Titans ci hanno preso gusto e vincono pure a Santarcangelo. Gli Angels vengono battuti – e staccati in classifica – con un 65-55 anche più netto di quanto dica il risultato finale. I biancazzurri salgono così nel gruppone di quinte a quota 4: Ugolini ne segna 16 ed è il miglior marcatore della gara insieme al romagnolo Bracci, Rinaldi e Fusco invece ne mettono rispettivamente 14 e 12.

La partita è poco combattuta fin dal quarto d'apertura, chiuso con un inequivocabile 22-8 per i Titans. Un andazzo confermato anche nei due periodi intermedi, nei quali San Marino tocca anche il +15 e non scende mai sotto il +7. Qualche brivido arriva giusto in avvio di quarto, quando Bracci e Aglio – 13 anche per lui – portano Santarcangelo a due possessi pieni di ritardo. Qui lo spauracchio di una beffarda rimonta si palesa, ma non si concretizza, con le triple di Rinaldi e Ugolini a riportare i Titans sulla doppia cifra di vantaggio e assicurare il secondo successo consecutivo.

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