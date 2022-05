I Titans vincono Gara1 con Recanati

I Titans vincono Gara1 con Recanati.

Sono i Titans a partire col piede giusto nella serie playoff con Recanati. Ad Acquaviva la sfida finisce 61-42 dopo un’autentica battaglia, passata per un primo tempo in cui si è segnato pochissimo fino a una ripresa nella quale l’attacco biancazzurro si è sciolto. In mezzo anche errori, ma intensità a mille: sono playoff e lo si è notato fin dalla palla a due. Sta di fatto che la Pallacanestro Titano chiude sul +19 e si porta sull’1-0.

