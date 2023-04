I tre candidati per il premio di allenatore dell'anno in NBA

La NBA alla fine di ogni stagione regolare premia il miglior giocatore delle varie categorie e il miglior allenatore. Tramite il proprio sito ufficiale la NBA di recente rende noti tre candidati per ogni premio. Per il premio allenatore dell'anno 2023 i candidati sono i seguenti: Joe Mazzulla dei Boston Celtics, Mike Brown dei Sacramento Kings e Mark Daigneault degli Oklahoma City Thunder. Questo premio è molto difficile da assegnare, perché nessuno vive all'interno di tutti i team della NBA e quindi è difficile sapere con certezza quanti meriti abbiano gli allenatori nei successi delle loro squadre.

Quest'anno i tre allenatori selezionati non hanno in squadra un fuoriclasse assoluto inserito nei dibattiti per il premio di migliore dell'anno e/o hanno fatto molto meglio dell'anno scorso. Ci sono Tatum nei Celtics, Sabonis nei Kings e Shai Gilgeous Alexander nei Thunder, ma nessuno di questi è in lizza per il premio di MVP con Jokic, Embiid e Antetokounmpo. Ci sono altre squadre ai vertici della classifica finale della stagione regolare che non hanno un candidato per il premio di MVP, ma più in basso di Celtics e Kings e più in alto dei Thunder, ma non hanno migliorato la posizione in classifica rispetto all'anno scorso come questi ultimi. Vedremo quale sarà la scelta finale durante i play off 2023.

cs Andrea Renzi



