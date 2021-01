I tre grandi dei Brooklyn Nets

Negli ultimi giorni è stata sganciata la più grande bomba annuale riguardante il mercato NBA. La trade di mercato ha coinvolto più club, con scambi di giocatori attuali e scelte dei futuri draft estivi, ma per farla breve ha portato James Harden ai Brooklyn Nets. Harden assieme a Kevin Durant e Kyrie Irving comporrà uno dei più grandi terzetti di esterni che una squadra abbia mai avuto. E qui gli addetti ai lavori si sono lasciati andare a tante teorie e previsioni su come far coesistere tre così grandi talenti che amano avere molto la palla in mano, in un unico team.



Harden ha già fatto due partite con la sua nuova squadra e per il momento la sua coesistenza con Kevin Durant è andata benissimo, dando alla squadra due vittorie, l'ultima contro i Milwaukee Bucks vincitori delle due ultime stagioni regolari. Sia Harden che Durant hanno avuto un rendimento altissimo. Ma in queste due partite mancava Irving, che nonostante l'ottima salute non è sceso in campo perché impegnato nelle vicende sociali che riguardano il caso George Floyd, alla cui famiglia Irving ha comprato una casa. Sarà difficile far coesistere tre grandi stelle in una squadra senza che nessuno di essi ci rimetta in termini di rendimento, in uno sport dove si gioca in cinque, ma è anche vero che i problemi di abbondanza sono di gran lunga migliori dei problemi di astinenza. Resta da vedere ora in che modo i tre fuoriclasse si sacrificheranno l'uno per l'altro. Serve umiltà e spirito di adattamento oltre al talento. Durant e Irving hanno già vinto dei titoli NBA, mentre per Harden questo sarà forse uno degli ultimi treni per mettere un anello al dito da protagonista assoluto, perché quest'anno compirà 33 anni.



Andrea Renzi



