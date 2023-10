I venti giocatori più costosi nel gioco ufficiale della NBA

È nato NBA Fantasy, il gioco ufficiale di fantabasket della lega a cui è possibile giocare per noi italiani dalla pagina Sky della NBA. È solo un gioco di fantasia simile al fantacalcio, ma è comunque curioso andare a vedere i venti giocatori più costosi perché sono quelli che i critici specializzati della lega ritengono i migliori.



Eccoli in ordine dal primo al ventesimo: Nikola Jokic, Luka Doncic, Joel Embiid, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous Alexander, Trae Young, Steph Curry, LeBron James, Damian Lillard, Anthony Edwards, Kevin Durant, Domantas Sabonis, Kyrie Irving, Anthony Davis, Karl- Anthony Towns, Julius Randle, James Harden, Ja Morant, Dejonte Murray.

I primi tre Jokic, Doncic ed Embiid hanno un costo paritario massimo di centosettantacinque milioni. Sorprende il fatto che Giannis Antetokounmpo due volte mvp della stagione regolare e una volta campione NBA con tanto di mvp delle finali, sia solo al quinto posto e non in cima alla lista con gli altri, anche perché Doncic ed Embiid non hanno ancora vinto nessun titolo in NBA e Doncic non è mai stato nemmeno mvp. Ma è solo un gioco, divertitevi.

Andrea Renzi

