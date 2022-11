NBA I ventotto fratelli in NBA

C'è una strana, ma curiosa e romantica statistica nella NBA di oggi: ben dodici coppie e due terzetti di fratelli militano in NBA. Buon sangue non mente, verrebbe da dire, eccoli. Giannis, Thanasis e Kostas Antetokounmpo, Lonzo e Lamelo Ball, Julian e Justin Champagnie, Stephen e Seth Curry, Willy e Jancho Hernangomez, Jrue, Aron e Justin Holiday, Tyus e Tre Jones, Brook e Robin Lopez, Caleb e Cody Martin, Jalen e Jaden McDaniels, Evan e Isaiah Mobley, Marcus e Markieff Morris, Frank e Moritz Morris.

I più famosi sono senza dubbio gli Antetokounmpo per merito del pluridecorato Giannis, gli spagnoli Hernangomez freschi vincitori degli europei con la Spagna con Willy mvp, i due Ball e i Curry per merito di Steph. E' sbagliato credere a teorie come la raccomandazione, perché la NBA di oggi è vista in tantissimi paesi del mondo come mai lo è stata in passato e con internet tutti possono informarsi anche su ciò che non hanno visto e se non sei all'altezza di giocare, nessuno è talmente folle da penalizzare la propria squadra.

E' però probabile che alcuni di questi giocatori abbiano avuto una buona parola dai fratelli e preferiscono giocare pochi minuti in NBA, piuttosto che fare i protagonisti in squadre di altre nazioni. Ma con la visibilità che ha oggi la NBA in quasi tutto il mondo, non si può ingannare nessuno a lungo termine.

Andrea Renzi

