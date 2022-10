CAMPIONATO SAMMARINESE Iam Ciu Ciu team campione 2022, Mvp FabioTentoni

È lo IAM Ciu Ciu Team a vincere l’edizione 2022 del campionato sammarinese. I verdi vincono la finale coi giovani Under 19 Basket 2000 e si aggiudicano il titolo. Terzo posto per i Dogana Ducks, che vincono sui Titans Under 17. MVP è Fabio Tentoni, che ha guidato da Maestro la sua squadra nei momenti decisivi della finale.

