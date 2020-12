Il 22 dicembre riparte la NBA

Il 22 dicembre riparte la NBA.

Negli USA e nel mondo c'è già grande soddisfazione per essere riusciti a concludere la stagione NBA 2019 – 20, ma è già tempo di pensare alla prossima, la 2020 – 21. La nuova stagione inizierà il 22 dicembre e ci saranno settantadue partite di Regular Season anziché le canoniche ottantadue. Le squadre più quotate almeno sulla carta sembrano più o meno le stesse dell'anno scorso, i campioni uscenti Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks su tutti. I Lakers avranno un LeBron James sempre più in là con gli anni, ma che sembra essere come un vino pregiato, perchè matura costantemente come giocatore senza perdere atletismo e fisicità. La squadra sembra pure migliore dell'anno scorso, visto che sono arrivati due centri di grande valore, Marc Gasol come vetarano un po' in là con gli anni e Montrezl Harrell.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Destano curiosità gli Houston Rockets che hanno sostituito Russell Westbrook con John Wall per questioni di compatibilità col solista James Harden, giocatore cardine della squadra. C'è la curiosità di vedere se i Denver Nuggets e i Miami Heat confermeranno le ottime cose fatte vedere nei play off di quest'anno. Poi sono da inquadrare i Los Angles Clippers che lo scorso anno nonostante la presenza di grandissimi campioni come Kawhi Leonard e Paul George, non sono riusciti a compattarsi, ad amalgamare i loro giocatori. Non vanno dimenticati i Brooklyn Nets, che oltre a Kyrie Irving avranno il grande Kevin Durant, rimasto fuori nella scorsa stagione. Poi ci sono i Golden State Warriors del rientrante Stephen Curry e infine i Dallas Mavericks. Questi ultimi avranno il giovane Luka Doncic con un anno in più di esperienza e Kristaps Porzingis, che dopo una stagione di rodaggio post infortunio sarà chiamato a fare il definitivo salto di qualità. Anche i Boston Celtics col loro grande collettivo proveranno a fare il loro compito. Poi ovviamente ci saranno come sempre delle sorprese che nessuno aveva previsto. Il covid 19 non è riuscito nemmeno questa volta a fermare gli eroi dei canestri e della palla a spicchi. Si preannuncia un altra grande stagione per la Lega di basket più competitiva del pianeta.

Andrea Renzi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: