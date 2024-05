BASKET SAMMARINESE Il Basket 2000 batte 2-0 Forlì e sale in Promozione La formazione sammarinese completa il playoff perfetto e sale di categoria.

Dalla vittoria del campionato sammarinese alla promozione in Promozione. Il Basket 2000 completa una stagione di sole soddisfazioni con un playoff di sole vittorie. L'ultimo sigillo in gara2 sul campo di Forlì, dominata con un 64-47 che, sommato al 61-59 casalingo in gara1, significa serie chiusa in anticipo, sul 2-0. Stesso andamento della semifinale col Fusignano, steso 46-36 sul Titano e travolto 74-48 a domicilio. Un 4-0 complessivo che certifica la grande annata di un roster al 100% sammarinese.

Nel video l'intervista al capitano del Basket 2000, Marco Stefanelli

