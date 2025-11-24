TV LIVE ·
Il Basket Titano cade in casa della capolista Osimo

I sammarinesi tengono la Giovane Robur sotto ai 70 punti, ma i marchigiani vincono comunque, 67-61

24 nov 2025
Il coach Stefano Rossini
Il coach Stefano Rossini

Nella settima giornata della Serie C di basket, la Pallacanestro Titano cade in casa della capolista Osimo, unica imbattuta del girone. I sammarinesi si prendono il primo quarto per 18-16, ma poi i marchigiani replicano e piazzano l'allungo tra il secondo e il terzo, con un parziale di 38-23.

A nulla serve il recupero dei titani nel quarto: finisce 67-61 per Osimo, che sale a quota 12 in classifica. Migliori marcatori sono Fusco e Ugolini, con 21 e 16 punti segnati, entrambi di San Marino, che resta a 6 punti nel girone.




