Il Basket Titano cade in casa della capolista Osimo.

Nella settima giornata della Serie C di basket, la Pallacanestro Titano cade in casa della capolista Osimo, unica imbattuta del girone. I sammarinesi si prendono il primo quarto per 18-16, ma poi i marchigiani replicano e piazzano l'allungo tra il secondo e il terzo, con un parziale di 38-23.

A nulla serve il recupero dei titani nel quarto: finisce 67-61 per Osimo, che sale a quota 12 in classifica. Migliori marcatori sono Fusco e Ugolini, con 21 e 16 punti segnati, entrambi di San Marino, che resta a 6 punti nel girone.

