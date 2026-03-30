SERIE C Il Basket Titano chiude al 4° posto: c'è Santarcangelo ai playoff La MBA Fossombrone batte Jesi e si riprende la terza posizione. Definite griglia e date per la post season

Il Basket Titano chiude al 4° posto: c'è Santarcangelo ai playoff.

La Pallacanestro Titano chiude al quarto posto la stagione regolare della Serie C di basket. Non riesce l'impresa alla Wispone Taurus Jesi, che perde sul campo della Bartoli Mechanics. La MBA Fossombrone s'impone 69-59 nell'ultima giornata e respinge l'assalto dei sammarinesi, rimettendo due punti in classifica tra sé e i titani.

La classifica finale vede la Giovane Robur Osimo prima con 32 punti, seguita dalla Sutor Montegranaro con 30, poi MBA 26, Pallacanestro Titano 24, Basket Santarcangelo Angels 22, Pisaurum Pesaro 18, Pallacanestro Urbania 18, Wispone Taurus Jesi 18, Falconara Basket 16, Porto Sant'Elpidio Basket 10, Pallacanestro Pedaso 6. Ad accedere ai playoff per la promozione in Serie B interregionale sono le squadre dalla prima all'ottava posizione, quindi da Osimo a Jesi, mentre Falconara, Sant'Elpidio e Pedaso si sfideranno nei playout: prima si affronteranno Falconara e Sant'Elpidio, con la vincente che sarà già salva, poi la perdente di questo scontro giocherà contro Pedaso la gara decisiva. Chi perde è fuori.

I playoff prevedono quarti di finale, semifinali e finale, con turni giocati al meglio delle tre partite. San Marino, quarta, sfiderà Santarcangelo, quinta, con il vantaggio del campo assicurato almeno nei quarti di finale. Gli altri scontri saranno Osimo – Jesi, Montegranaro – Urbania e MBA – Pisaurum. Gara-1 del primo turno si giocherà il 12 aprile, gara-2 il 15, l'eventuale gara-3 il 19. La vincente dei playoff del girone marchigiano accederà agli spareggi interregionali per salire di categoria, dove sfiderà la vincente della division H, quella laziale, con gara-1 nel Lazio (24 maggio) e gara-2 nelle Marche o a San Marino o in Romagna, a seconda della squadra qualificata (31 maggio). La vincente salirà in Serie B interregionale, le due perdenti avranno una seconda opportunità, affrontandosi tra di loro in un ulteriore turno, tra il 7 e il 14 giugno, con in palio la terza e ultima promozione.

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